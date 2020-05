Call of Duty 2020 en twee andere Activision games nog steeds op schema

Activision heeft nogmaals laten weten dat Call of Duty 2020 nog steeds op schema ligt en dat er nog twee games dit jaar zullen verschijnen.

Dit deed de uitgever tijdens een gesprek met investeerders, waarin de kwartaalcijfers van Q4 van 2020 werden bekendgemaakt. De uitgever is daar erg over te spreken, voornamelijk door het ongekende succes van Warzone, dat voor meer verkopen van Modern Warfare heeft gezorgd, maar ook voor meer in-game aankopen.

Ondanks de geruchten over een moeizame ontwikkeling van Call of Duty 2020 zou deze toch gewoon op schema liggen om dit jaar uit te komen. Topmannen van Activision zeggen dat de game er ‘al erg goed uitziet’ en in de tweede helft van 2020 zal verschijnen. Normaliter wordt de nieuwe Call of Duty in mei onthuld, dus we zouden er in principe niet heel lang meer op hoeven te wachten.

Volgens geruchten wordt de nieuwe Call of Duty een soort spin-off van Black Ops. De game maakt gebruik van de setting, maar zal mogelijk een andere titel krijgen.

Overigens ziet Activision Warzone niet als een concurrent voor de nieuwe iteratie van Call of Duty. De free-to-play game zou zelfs ‘positieve impact’ moeten geven.

Daarnaast staat er dit jaar de Shadowlands uitbreiding voor World of Warcraft op de planning en nog twee onaangekondigde games van Activision. Als wij ergens geld op zouden moeten leggen, zouden het toch een (nieuwe) Crash Bandicoot en Tony Hawk Pro Skater zijn. Of denken jullie iets anders?