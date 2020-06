EA bracht vorig jaar met Star Wars Jedi: Fallen Order de eerste game naar Steam. Dit blijkt goed uit te pakken, want vandaag zijn er nog meer games naar de digitale winkel van Valve gekomen.

Om te beginnen is Burnout Paradise Remastered vandaag op Steam verschenen. Bovendien kun je tot en 9 juli 75% korting op de game scoren. Daarnaast zijn de volgende games ook toegevoegd

Dragon Age 2

Crysis 3

Need for Speed Heat

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville

Need for Speed Rivals

Need for Speed

Unravel

Sea of Solitude

Fe

Dragon Age Inquisition

Unravel Two

Mirror’s Edge Catalyst

Daarnaast staat er op de pagina van Burnout gemeld dat EA Access ook binnenkort naar Steam zal komen. Dit werd in oktober al door EA bevestigd, maar is vooralsnog niet gebeurd. Spelers van Steam en Origin Access kunnen overigens wel gewoon met elkaar spelen.

Voor de games van EA op Steam zul je overigens nog steeds EA Origin moeten hebben om ze te kunnen spelen.