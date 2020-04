Brothers in Arms komt naar het kleine scherm

Gearbox Software gaat van hun tactische Tweede Wereldoorlog shooter Brothers in Arms een tv-serie maken.

De reeks zal door Scott Rosenbaum worden getransformeerd tot tv-serie. Rosenbaum ken je wellicht van de serie V of Queen of the South. Volgens the Hollywood Reporter draait de serie om acht mannen die hun Kolonel uit de handen van de vijand moet zien te krijgen voor ze de plannen van D-Day achterhalen. De show bevat personages uit beide kampen van de oorlog, inclusief personen die in het echt ook meededen aan de Tweede Wereldoorlog.

In een reactie laat Randy Pitchford, die tevens ook als uitvoerend producent aan de slag gaat, het gaaf te vinden dat ze deze mogelijkheid krijgen. Door dit format kunnen zij namelijk deze materie en het effect op de relaties en mensen op bredere manieren onderzoeken.

Volgens Rosenbaum is dit de eerste keer dat deze gebeurtenissen in een tv-serie worden gebruikt. Er kwamen 800 man om tijdens de gebeurtenissen en dit moest in de doofpot gestopt worden, aangezien de geallieerden bezig waren met de voorbereidingen voor de invasie in Normandië.

Dit is overigens het tweede project van Gearbox dat wordt verfilmd. Eerder werd al bekend dat er van Borderlands een film zou komen, die geregisseerd wordt door Eli Roth.

Helaas is Gearbox nooit meer verdergegaan met de games. In 2015 werd Brothers in Arms: Furious 4 geannuleerd. De eerste game uit de serie verscheen in 2005 voor de pc, PlayStation 2 en Xbox.