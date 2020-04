Brawler Obey Me is sinds gisteren speelbaar op de PS4, Xbox One en PC. Dit maakt uitgever Blowfish Studios bekend in een persbericht.

In Obey Me speel je als Vanessa Cage, een demon die vast komt te zitten tussen de hemel en hel. Om hier uit te komen moet ze het met haar blote vuisten opnemen tegen hordes aan demonen. Blowfish Studios belooft hierbij combat met diverse combo’s en special abilities. Overigens is het spel ook met twee personen te spelen.