Bravely Default 2 verschijnt nog dit jaar

Een nieuwe verhaal en nieuwe helden in Bravely Default 2.

Compleet nieuw avontuur

In Bravely Default 2 gaan de vier helden van het licht op avontuur. Samen moeten zij ervoor zorgen dat de kristallen niet in kwade handen vallen. Zo voorkomen ze duisternis en verderf. De game is een vervolg op Bravely Default en maakt ook gebruik van tactische RPG elementen.

Een exacte releasedatum wordt nog bekend gemaakt. We kunnen er in ieder geval wel dit jaar mee aan de slag.

