Boundary uitgesteld tot ‘later in 2020’; nieuwe trailer vrijgegeven

Boundary uitgever en ontwikkelaar Surgical Scalpels hebben laten weten dat de game later in 2020 komt en een nieuwe trailer vrijgegeven.

De trailer geeft een korte blik op de gameplay, waaronder de AK assault rifle, maar ook de specialisaties van de diverse classes. Zo heeft de Sniper classe toegang tot een speciale arm, waar je jouw wapen op kunt laten rusten om beter te kunnen schieten.

Boundary is een online shooter dat zich in de ruimte afspeelt. We mochten de game al tijdens de Gamescom onder handen nemen en werden aangenaam verrast door wat de game te bieden heeft.

Boundary is in ontwikkeling voor de pc en PlayStation 4, maar lijkt ook naar de Xbox One te komen.