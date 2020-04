Bloodborne, Days Gone en andere PS4-games komen niet naar de pc

Sony heeft gereageerd op een vermelding van Amazon Frankrijk, die claimde dat games als Days Gone en Bloodborne naar de pc zounden komen.

Volgens de retailer zouden naast Days Gone en Bloodborne ook Persona 5: Royal naar de pc komen. Het was naar ons idee al niet echt geloofwaardig, vandaar dat we er ook niet over bericht hebben. Het blijkt dus ook dat deze vermeldingen nergens op gebaseerd waren en inmiddels alweer zijn verwijderd.

Echter geloofden pc-eigenaren er (bijna) in dat ze geen PlayStation 4/ 5 in huis meer hoefden te halen, aangezien de exclusives al naar hun platform zouden komen. Eerst was het namelijk Quantic Dream die hun games naar de pc bracht en later volgde ook Horizon: Zero Dawn. Echter lijkt het er voorlopig op dat alleen Death Stranding nog aan het lijstje PlayStation 4 exclusives te worden toegevoegd die ook naar de pc komt.

In een gesprek met IGN laat de platforhouder in ieder geval weten dat de vermeldingen van Amazon Frankrijk niet accuraat zijn en deze games dus niet naar de pc zullen komen. Dit werd onlangs al door Hermen Hulst (de grote baas van Sony Worldwide Studios) al gemeld dat het niet een nieuwe traditie wordt dat Sony hun games ook voor de pc zullen uitbrengen.