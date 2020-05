Bloober Team onthult psychologische horrorgame The Medium aan

The Medium is de volgende psychologische horrorgame van Blooper Team en die komt naar de Xbox Series X.

De ontwikkelaar, bekend van Layers of Fear en the Observer, kondigde de game aan voor de pc en Xbox Series X. De soundtrack van de game wordt gemaakt door Akira Yamaoka (Silent Hill) en Arkadiusz Reikowski.

In de game stappen spelers in de schoenen van de medium Marianne, die wordt achtervolgd door visioenen, leeft en communiceert in twee werelden: de echte en de geestenwereld. Niets is wat het lijkt, alles heeft een andere kant. Als medium met toegang tot beide werelden, heb je een breder perspectief en kun je duidelijker zien dat er geen simpele waarheid is in wat anderen waarnemen.

De game bevat overigens geen laadschermen wanneer je tussen de twee ‘werelden’ reist om de ervaring zo meeslepend mogelijk te houden. The Medium staat gepland voor dit najaar.