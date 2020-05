BlizzCon 2020 gaat niet door dit jaar

Natuurlijk komt dit niet als een verassing, gezien bijna alle evenementen dit jaar al zijn afgelast. Maar niet getreurd, Blizzard denkt na over andere mogelijkheden om groot nieuws a la BlizzCon bij ons te krijgen.

Op de website van BlizzCon is vannacht een blog verschenen waarin ze uitleggen dat ze de moeilijke keuze hebben gemaakt om de populaire beurs niet door te laten gaan. Er gingen al geruchten, dus helemaal verbaasd zijn we niet. Wel zijn ze druk bezig met het kijken naar online opties, net zoals de meeste andere beurzen op dit moment doen.

We’re talking about how we might be able to channel the BlizzCon spirit and connect with you in some way online, far less impacted by the state of health and safety protocols for mass in-person gatherings. We’d want to do this as soon as we could, but given that this is new-ish territory and the different factors involved, it will most likely be sometime early next year.