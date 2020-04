Blizzard niet zeker of BlizzCon dit jaar ‘uitvoerbaar’ is

Blizzard vind het nog te vroeg om te zeggen of BlizzCon nog wel door kan gaan. Dit heeft natuurlijk te maken met hoe de situatie rondom de coronacrisis vordert.

In een open brief laat Blizzard weten dat zij begin dit jaar de plannen voor het event af aan het ronden waren. Echter heeft COVID-19 er wel voor gezorgd dat zij de situatie nauwkeurig in de gaten houden.

Aangezien BlizzCon pas voor dit najaar gepland staat, zet de uitgever nog niet definitief een streep door het event. Echter laat men wel weten dat als het niet anders kan zij wel, met tegenzin, moeten besluiten om het event te annuleren.

Mocht BlizzCon 2020 toch doorgaan dan zullen we ongetwijfeld meer over Overwatch 2, Diablo 4 en eventuele andere plannen van Blizzard gaan horen. Echter kan men natuurlijk ook besluiten om een digitaal even te houden, maar dat is natuurlijk niet de manier waarop Blizzard dat wil.