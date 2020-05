Bethesda onthult 2020 Roadmap en Seasons Fallout 76

Vandaag heeft Bethesda de 2020 roadmap voor Fallout 76 vrijgegeven. De roadmap stippelt de toekomstige content uit die later dit jaar zal verschijnen.

Zo kunnen spelers Seasons verwachten, het herbalanceren van alle gevechten en beloningen voor Dwellers van alle niveaus, C.A.M.P. Shelters, Legendarische perks, plus de start van de jaarlange Brotherhood of Steel-verhaallijn en meer.

Seasons introduceert een nieuw accountbreed progressiesysteem voor Fallout 76 dat het huidige Challenge-systeem vernieuwt en spelers helpt om onderweg veel nieuwe beloningen binnen te halen. Seasons is beschikbaar voor alle spelers en biedt een uniform voortgangspad om tientallen nieuwe en unieke beloningen te ontgrendelen van Power Armor-verf en C.A.M.P. items tot Atoms, Legendary Scrip, Perk Packs en nog veel meer. Waar spelers in het oude Challenge-systeem Atoms kregen na het voltooien van dagelijkse en wekelijkse Challenges, zullen ze nu een nieuwe munteenheid krijgen: S.C.O.R.E.-punten.

Deze punten zullen spelers in hun Seizoensprogressie op weg helpen om een aantal ongelooflijke beloningen te ontgrendelen. Het resultaat is een meer toegewijde, flexibele en leukere speelervaring voor alle types spelers. Terwijl Seasons nog steeds onderhevig is aan mogelijke veranderingen gebaseerd op interne speeltests en feedback van spelers, heb je hier alvast iets meer uitleg over hoe Seasons momenteel werkt:

• Spelers zien een nieuwe optie in het hoofdmenu waarmee ze naar een uniek voortgangsscherm met Fallout-thema gaan. Tijdens Season 1 zal dat een bordspel zijn in het thema van Captain Cosmos!

• Alle spelers beginnen op het eerste vak van het bord: rang 1 van de 100. Vooruitgaan op het bord betekent het verwerven van een nieuw type valuta, S.C.O.R.E., verkrijgbaar via het vernieuwde uitdagingssysteem en andere in-game activiteiten.

• Uitdagingen zullen minder ingewikkeld en gemakkelijker te voltooien zijn, meestal met activiteiten die spelers zouden voltooien door Fallout 76 te spelen zoals ze dat anders doen.

• Beloningen worden uitgedeeld bij elke rang, met grotere beloningen naarmate je hoger komt en bij specifieke mijlpalen (rang 25, 50, 76, enz.).

• Spelers hebben de mogelijkheid om na de eerste twee weken van een seizoen 150 Atoms uit te geven om rangen over te slaan. Na twee weken kunnen spelers vooruitgang boeken in de rangen door Atoms uit te geven als middel voor degenen die laat in het seizoen erbij kwamen een kans te geven om bij te benen.

• Seasons loopt 10 weken met een pauze van twee weken tussen het einde van het ene seizoen en het begin van het volgende seizoen.

Het eerste seizoen begint deze zomer met Patch 20!