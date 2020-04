Bethesda houdt ook geen online persconferentie in juni

De omstandigheden in de Verenigde Staten worden met de dag erger en daarom heeft Bethesda besloten ook geen persconferentie in juni te houden.

Vlak na het annuleren van de E3 waren er een aantal uitgevers die lieten weten wel digitaal iets te gaan organiseren.

Bethesda president Pete Hines laat in een Twitter bericht weten dat de uitgever dit niet zal doen. Dit zou voornamelijk komen door ‘vele uitdagingen’ die het bedrijf door het coronavirus kent.

Given the many challenges we're facing due to the pandemic, we will not host a digital Showcase in June. We have lots of exciting things to share about our games and look forward to telling you more in the coming months.

