Beschrijving van personage Evelyn uit Cyberpunk 2077 onthuld

Er is een nieuwe beschrijving online gezet van een personage uit Cyberpunk 2077. Het gaat om Evelyn Parker, die eerder tijdens het Night City Wire evenement opdook.

Evelyn Parker kwam als eerst in beeld tijdens de proloog trailer van het Night City Wire evenement. Zo ontmoet ze V voordat ze de overval plegen. Met hulp van Judy Alvarez is V in staat om haar herinneringen te herbeleven via Braindance.

Alhoewel we weinig extra informatie over dit personage kregen van de trailer, is er recentelijk een nieuwe beschrijving van Evelyn op de Twitter pagina van Cyberpunk 2077 gezet. Deze kan je hieronder checken:

Evelyn Parker’s intelligence and ambition drives her to demand more from life. Her goal of becoming a professional actress, and her rational head for the biz, led her to a job at the Doll House, but this stepping stone in her career quickly became something much more permanent. pic.twitter.com/CjGgSWU68A — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) July 6, 2020

“Evelyn Parker’s intelligentie en ambitie motiveert haar om meer van het leven te vragen. Haar doel om een professioneel actrice te worden, en haar rationele zakelijke kijk, brachten haar een baan bij de Doll House, maar dit opstapje in haar carrière werd al snel iets permanenters,” aldus de Tweet.

Vervolgens staat er een Tweet waarin het team laat weten dat ze Evelyn op Mia uit Pulp Fiction vinden lijken.

Als jullie Evelyn of Judy nog niet ontmoet hebben check dan vooral de Cyberpunk 2077 proloog trailer. Daarnaast zijn we ook te weten gekomen dat je vijf soorten schaamhaar kan krijgen. Ook is er een anime serie in de maak genaamd Edgerunners welke in 2022 uitkomt.