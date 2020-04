Bekijk hier de teaser trailer van Crysis Remastered!

Na een hoop geruchten is het dan zover; Crysis Remastered heeft een officiële teaser trailer gekregen. Bekijk hem hier!

Er waren al eerder duidelijke hints naar buiten gekomen dat er een remaster van Crysis aan zat te komen en gisteren was er ook een lek naar buiten gebracht, maar nu is het officieel: we kunnen ons gaan warm maken voor Crysis Remastered. Het spel zal naast scherpere textures en hogere resoluties ook ray tracing ondersteunen. De remaster zal worden uitgebracht op de PC, PS4, Xbox One en ook de Nintendo Switch. Er is nog geen releasedatum bekendgemaakt, maar de teaser geeft ‘coming soon’ aan. Kunnen we hem dit jaar nog verwachten? We gaan het zien!

Crysis werd in 2007 uitgebracht en stond te boeken als hét spel om de kracht van jouw PC te testen. De meme ‘can it run Crysis?’ is daardoor ontstaan, omdat de maximale settings meer van de PC vroegen dan dat er toen mogelijk was. In 211 werd het vervolg Crysis 2 uitgbracht en het derde deel kwam in 2013.