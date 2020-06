Eerder deze week werd er al een Japanse trailer geplaatst voor de aankomende Kingdom Hearts titel. Nu is hij ook in het Engels beschikbaar!

Kingdom Hearts: Melody of Memory werd al eerder aangekondigd, maar de beschikbare informatie en trailer was in het Japans. Er is nu ook bekendgemaakt dat het spel in het najaar van 2020 in het westen zal verschijnen.