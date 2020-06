Bekende nummers op gitaar nagespeeld in The Last of Us: Part 2

Sinds afgelopen vrijdag ligt The Last of Us: Part 2 in de schappen en fans hebben het afgelopen weekend al flink wat uren gespeeld. Een vaak terugkerende minigame in Ellie’s verhaal is het tokkelen op de gitaar, dus staat er al een video online waarin allerlei bekend nummers ten gehore worden gebracht.

De muzikale minigame is een welkome onderbreking van het sluipen en moorden en zorgt ervoor dat je vrijwel elk nummer kan spelen op je gitaar. Je moet alleen wel de juiste noten van het nummer weten. Gamenieuwssite VG24/7 heeft de proef op de som genomen en de bladmuziek van beroemde nummers erbij gepakt en is gaan spelen.

In de video bovenaan dit nieuwtje worden nummers van Radiohead, Pink Floyd, Red Hot Chili Peppers en The White Stripes foutloos nagespeeld. De redacteur van VG24/7 geeft bij de video aan dat het niet simpel was om alle nummers foutloos te spelen; hij heeft flink in de toegankelijkheidsinstelllingen van de game moeten wroeten om een fijne speelstijl voor de gitaar te vinden.

The Last of Us: Part 2 is sinds afgelopen vrijdag speelbaar op PS4 en is ontwikkeld door Naughty Dog. Het verhaal van Joel en Ellie gaat in dit tweede deel verder en behandelt opnieuw de overleving van mensen in een post-apocalyptische wereld, nadat een dodelijke schimmelinfectie de wereldpopulatie flink heeft verminderd. Check wat GamingNation van Naughty Dogs nieuwste vindt in Joey’s review.