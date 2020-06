Beelden peperdure demo Hobbit-game verschenen

Er zijn natuurlijk veel games over The Lord of the Rings en The Hobbit verschenen. Echter zijn er recentelijk beelden gelekt van een Hobbit-game die nooit het daglicht heeft gezien.

Traveller’s Tales, bekend van talloze LEGO-games, hadden interesse om een non-LEGO Hobbit-game te maken. Het begint in 2008, op het moment dat de (toen nog) twee Hobbit-films werden aangekondigd. Jon Burton, oprichter van Traveller’s Tales, had een idee voor een game gebaseerd op deze aankomende films. Uitgever Warner Bros, die de Middle-Earth-licentie in handen heeft, gaf hen het groene licht voor een pitch.

Traveller’s Tales spendeerde toen zes maanden en een miljoen(!) dollar om diverse voorbeeldlevels te maken. Beelden daarvan zijn dus recentelijk door Burton zelf uitgebracht. Hoewel Peter Jackson en Guillermo del Toro, toen nog producer en regisseur van de films, enthousiast waren, heeft het product uiteindelijk nooit het groene licht gekregen.

Check de video hieronder voor Burton’s hele verhaal en de beelden van de demo. Hadden jullie deze game graag gespeeld?