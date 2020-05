Bandai Namco heeft Scarlet Nexus, een sci-fi RPG, aangekondigd voor de Xbox One en Xbox Series X.

De ontwikkeling van de game is in handen van voormalige medewerkers van Tales of Vesperia. De game speelt zich af in een verre toekomst, waar een psionisch hormoon dat in de hersenen wordt aangetroffen, mensen extra zintuiglijke krachten heeft gegeven, hetgeen een nieuw tijdperk voor mensheid inluidt.

Helaas zijn mutanten bekend als ‘Others’ met een ‘dorst naar menselijke hersenen’ verschenen en zijn ze resistent tegen ‘conventionele aanvalsmethoden’.

Om de dreiging te bestrijden, werd de Other Suppression Force gevormd en de leden gebruiken hun nieuwe buitenzintuiglijke vermogens om de Others te bestrijden.

Daarin speel je als nieuwe rekruut Yuito Sumeragi, wiens doel het is om een ​​’elite psionic’ te worden. Yuito’s talent ligt in psychokinese en je zult de stad New Himuka verkennen en de ‘mysteries van een Brain Punk-toekomst ontdekken die gevangen zit tussen technologie en paranormale gaven’.

Ook Scarlet Nexus maakt gebruik van Smart Delivery. Hierdoor krijg je de Xbox Series X versie gratis als je de Xbox One-versie eerst aanschaft.