Baldur’s Gate 3 komt mogelijk naar consoles

Baldur’s Gate 3 wordt later dit jaar gelanceerd op Early Acces voor pc, mogelijk al in augustus. Maar in een verrassende wending heeft Larian meegedeeld dat ze een console port in de toekomst niet uitsluiten.

In een verslag van Gamespot vertelde Swen Vincke, regisseur van Baldur’s Gate 3, dat Larian alleen een pc en Stadia versie maakt. Daarnaast voegde hij eraan toe dat er geen tests op de huidige generatie console zijn uitgevoerd. De mogelijkheid van een consoleversie wordt echter niet uitgesloten, aldus Vincke.

Onze focus ligt nu bij pc en Stadia. We gaan ons eerst concentreren op het goed functioneren van die versies. Daarna zien we verder.

Eerder is Divinity: Original Sin 2 naar de consoles gekomen, dus dit maakt het idee van een Baldur’s Gate 3-port in de toekomst een stuk aannemelijker.

Verder is in een recente stream veel nieuwe informatie over Baldur’s gate 3 naar buiten gekomen. Waaronder een uitleg van de verhalende stijl, de implementatie van keuzes door de speler en een innovatief nieuw dobbelsteen systeem die de Dungeons & Dragons invloed naar een nieuw niveau tilt.

Als je interesse hebt kan je hieronder de stream checken, welke oorspronkelijk live ging tijdens D&D 2020.

Larian heeft ook een korte samenvatting uitgebracht nadat de stream was afgelopen, welke je hieronder kan lezen.

Hoofdpunten van stream:

De verteller die je door het spel leid spreekt nu in tegenwoordige tijd/tweede-persoon.

Het initiatief systeem is aangepast, voorgaande gameplay beelden toonden het zij-initiatief, deze is geëvolueerd in de afgelopen maanden.

Personages met vergelijkbaar initiatief kunnen nu automatisch samengevoegd worden. Zo kan de speler combinaties uitproberen en hun aanval samenvoegen in een groepsinitiatief. Andere personages en vijanden hebben individuele initiatief.

Vincke liet voor het eerst het inspiratiesysteem zien. Door inspiratiepunten kunnen spelers opnieuw een dobbelsteen gooien, wat een zeer waardevolle kans is als het neer komt op leven of dood. Deze punten krijgt de speler voor het vinden van speciale oplossingen tijdens de speelsessie.

Reactiviteit op het personage van de speler: Tijdens de gameplay speelde Vincke als een elf om te laten zien hoe de wereld op je reageert. Maar nog belangrijker, de keuze die je in het verleden hebt gemaakt.

Hongerig naar nog meer dobbelsteen gegooi? Dan heb je geluk: hier is meer dan een uur aan Baldur’s Gate 3 gameplay