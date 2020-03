Avorion verkoopt na early access 25.000 exemplaren

Space sandbox game Avorion heeft goede zaken gedaan sinds de game early access verlaten heeft. Het spel van ontwikkelaar Boxelware heeft binnen twee weken 25.000 exemplaren verkocht.

Dit komt ook nog eens bovenop de 250.000 verkopen die het spel had tijdens haar early access. Hiermee gaat volgens de ontwikkelaar de teller snel naar de 300.000 exemplaren. Ongeveer 13.000 kopers zouden nog dagelijks inloggen bij de game.

In Avorion heb jij de taak om ruimteschepen te bouwen, het universum te verkennen en een rijk te bouwen dankzij oorlog of handel. Boxelware belooft het spel nog constant te updaten. Volgens de Duitsers is er namelijk DLC in aantocht.