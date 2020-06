Avalanche’s Harry Potter RPG nog steeds op schema

De veel besproken Harry Potter game die in ontwikkeling is bij Avalanche zou nog steeds op schema liggen voor 2021. Echter maken ontwikkelaars zich zorgen over Tweets van bedenker J.K. Rowling.

Bloomberg heeft twee ontwikkelaars gesproken, die bevestigden dat de game nog steeds op schema ligt. De game zou eigenlijk tijdens de E3 persconferentie van Warner Bros worden onthuld. Echter heeft het coronavirus daar roet in het eten gegooid en moest het team hun plannen wijzigen.

Op dit moment is niet bekend wanneer we de eerste beelden van de game gaan krijgen, maar Bloomberg meldt dat dit in ieder geval na de reveal van de nieuwe Batman-game zal zijn. Deze wordt mogelijk tijdens een event in augustus onthuld.

Echter hebben de ontwikkelaars, die anoniem met de site spraken, beweerd dat studiomanagement geen aandacht heeft besteed aan de recente transfobe tweets van Harry Potter-maker JK Rowling.

Veel mensen die aan het project werken, hebben sindsdien hun bezorgdheid (privé en onder elkaar) geuit over het werken aan een spel dat is gekoppeld aan Rowling. Een redacteur van een populaire Harry Potter-fansite legde ook uit dat de serie aanzienlijk is aangetast door de acties van Rowling en er een kans is dat een aanzienlijk aantal mensen zal weigeren om projecten met betrekking tot het universum te steunen.

MuggleNet-redacteur Felicia Grady liet aan Bloomberg weten:

“Op basis van wat ik van fans heb gezien, geloof ik dat de opmerkingen van Rowling enig effect hebben gehad op de opwinding die ze hebben voor de Harry Potter RPG of andere aankomende inhoud. We hebben reacties gezien van fans die Rowling of het merk niet langer financieel willen steunen.”

Onlangs kwam er nog een gerucht naar boven waarin gemeld werd dat de game niet de naam Harry Potter zou krijgen. Daarnaast lekten er nog wat details over de game. We zijn benieuwd hoe lang Warner Bros de kaken nog op elkaar kan houden.