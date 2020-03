Avalanche Studios heeft zichzelf voorzien van een andere naam en heeft ook een nieuwe game geteased!

Avalanche Studios zal voortaan als Avalanche Studios Group door het leven gaan. De studio’s Avalanche Studios, Expansive Worlds en Systemic Reaction behoren tot dit bedrijf.

Avalanche is de ontwikkelaar van Just Cause/ Rage 2, Expansive Worlds was verantwoordelijk voor the Hunter: Call of the Wild en Systemic Reaction ontwikkelde Generation Zero.

Om de nieuw naam te vieren, is er nu een sale gaande op steam, waar leuke kortingen te scoren zijn op games van het bedrijf.

Tot slot is er ook nog een teaser vrijgegeven voor het nieuwste project van Systemic Reaction. In de teaser zien we een bebergde grot en een wapen dat wordt afgevuurd. Zal ongetwijfeld worden vervolgd!