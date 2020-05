Assassin’s Creed Valhalla zal niet verkrijgbaar zijn op Steam tijdens de lancering

Ubisoft bevestigd dat de nieuwe Assassin’s Creed game exclusief verkrijgbaar zal zijn in de Epic Games Store en Uplay wanneer deze later dit jaar uitkomt.

Het spel zal later dit jaar op consoles uitkomen (waaronder de PlayStation 5 en de Xbox Series X) en pc. Ubisoft zal echter voor de distributie op pc Steam overslaan en om te beginnen de game alleen in de Epic Game Store uitbrengen.

Ubisoft heeft bevestigd dat Valhalla slechts in één externe digitale winkel verkocht wordt. daarnaast zal het spel verkrijgbaar zijn in Ubisofts eigen Uplay Store. De verwachting is dat het nieuwe deel in de Assassin’s Creed reeks voor een hoop klandizie zal zorgen voor de Epic Game Store.

Assassin’s Creed Valhalla zal het eerste hoofdverhaallijn spel zijn van de reeks dat Steam overslaat. Het is ook de eerste Assassin’s Creed die zal uitkomen op de volgende generatie consoles.

The Division 2 was het eerste grote spel dat exclusief op de Epic Game Store verkrijgbaar werdt gemaakt. Op de Game Developers Conference van vorig jaar verlengde Ubisoft zijn uitgeversrechten met Epic voor toekomstige titels. We weten nu dus dat één daarvan Valhalla is.

Uiteindelijk is The Division 2 nooit uitgebracht op Steam, maar de exacte plannen voor Valhalla zijn nog onduidelijk op dit moment. Veel van de exclusieve games van Epic zoals Borderlands 3 van 2K Games kwamen uiteindelijk alsnog op Steam uit.

Ubisoft vermijdt Steam vanwege hun businessmodel. Vice-president Chris Early vertelde in een interview met New York Times dat hij het businessmodel van Steam ‘onrealistisch’ vindt. Volgens hem

Steam houdt normaal gesproken 30 procent in van de verkoop, waarvan 70 procent naar de ontwikkelaars/uitgevers gaat. Ter vergelijking geeft de Epic Games Store maar liefst 88 procent van de omzet terug aan de ontwikkelaar.