Ubisoft garandeert dat Assassin’s Creed Valhalla ‘op zijn minst’ 30fps in 4K op de Xbox Series X zal draaien.

Er was de afgelopen week een hoop te doen rondom de geanticipeerd game van Ubisoft. Voornamelijk de weinig onthullende gameplay-trailer werden niet echt gewaardeerd. Nu blijkt dit misschien niet eens het ergste te zijn.

In een interview heeft een woordvoerder van de uitgever laten weten dat de game gegarandeerd in 4K en ‘op zijn minst’ 30fps zal draaien op de nieuwe Xbox.

Dit is opmerkelijk aangezien Microsoft in het verleden heeft laten doorschemeren dat 4K en 60fps de standaard op de Xbox Series X zal worden. Al leek men daar later enigszins op terug te komen.

Het kan overigens ook te maken hebben met het feit dat de game op zowel de huidige generatie consoles als volgende komt en de ontwikkelaars nog niet de volledige potentie van se console benutten.

Bovendien wordt er nog hard gewerkt door de 15 studio’s van Ubisoft en komen ze misschien nog wel met een oplossing om de 60fps te behalen.

Assassin’s Creed Valhalla verschijnt dit najaar (mogelijk 16 oktober) voor de pc, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X en Google Stadia.