Assassin’s Creed Valhalla draait om de Vikingen

Zoals je in de eerste trailer hebt kunnen zien, draait Assassin’s Creed Valhalla om Vikingen. Er zijn nu ook wat details van de game bekend.

Het thema werd gisteren al tijdens een acht uur durende livestream onthuld. Dit werd op een orginele manier gedaan door Kode Abdo, die met Photoshop artwork van de nieuwe game maakte. Je kent deze artist als Boss Logic en hij maakt wel vaker artwork voor games.

In Assassin’s Creed Valhalla stap je in de voeten van Eidor of zijn vrouwelijk equivalent, een Viking, en het speelt zich af in de ‘duistere eeuwen van Engeland (500-1066 na Christus).

Uiteraard kunnen spelers hun personage customizen. Denk hierbij aan het veranderen van je baard, tatoeages, oorlogsverf, gear en je Vikingschip.

De iteratie van dit jaar kent ook nieuwe features, zoals plunderen, een eigen nederzetting maken, je invloed versterken en uitbreiden.

Drie verschillende special editions

Assassin’s Creed Valhalla kent drie verschillende special editions, namelijk:

Gold Edition: Deze bevat de game en diens Season Pass

Ultimate Edition: Bevat hetzelfde als de Gold Edition, plus de Ultimate pack, die toegang geeft tot extra customization-opties voor je schip en wapen.

Collector’s Edition: Deze bevat hetzelfde als de Ultimate Edition, plus een figurine van Eidor van 30cm, een speciaal hoesje, een Vikingbeeldje van Eivor met zijn raaf en bijl, de soundtrack en exclusieve litho’s. De collector’s edition is overigens alleen verkrijgbaar via de Ubisoft Store.