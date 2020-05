Arnold Schwarzenegger komt naar Predator: Hunting Grounds

De man himself komt de spelers versterken binnenkort in een update. Heel veel meer informatie hebben we nog niet, want die kunnen de spelers in-game verdienen.

Arnold Schwarzenegger zal in de vorm van zijn personage in de gelijknamige film beschikbaar komen. In de film verslaat Dutch, Arnie’s personage, uiteindelijk de buitenaardse jager. Hoe dit in het spel verwerkt zit moeten we nog achter komen. Dutch is een van de eerste gratis extra personages die beschikbaar wordt gemaakt. In de volgende maanden komt er meer.

Zoals aangegeven zullen spelers aan meer informatie kunnen komen door tapes vrij te spelen door te vorderen in de game. Leuk detail is dat Schwarzenegger zelf heeft meegewerkt, in tegenstelling tot zijn personage in de DLC van Mortal Kombat, waar een (andere) acteur gebruikt werd. Dutch zal middels een gratis update op 26 mei speelbaar zijn.

Bron: Illfonic