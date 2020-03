Arms tijdelijk gratis te spelen voor Nintendo Switch Online leden

Een van de vele lichtpunten van de laatste Nintendo Direct was de aankondiging van een nieuwe Smash Brothers Ultimate vechter. Om het heugelijke nieuws te vieren dat het om een karakter uit Arms gaat heeft Nintendo besloten om het volledige spel tijdelijk gratis aan te bieden.

Het is een beetje sneaky aan ons voorbij gegaan, maar als je lid bent van het online netwerk van Nintendo kan je sinds 26 maart naast de demo versie ook het volledige spel van Arms vinden in de Nintendo eShop. Het spel dat in 2017 uit kwam en al meteen vanaf het begin ruim een miljoen keer over de toonbank ging zorgde voor een verfrissende kijk op het eeuwenoude boks spelletje.

De controllers van de Switch lenen zich uitermate geschikt voor de geinige gameplay en nu kan je het zelf testen! Maar wees er snel bij, want de versie wordt alweer op 6 april uit de lucht gehaald. Erg leuk wel voor dat extra beetje beweging in de aankomende quarantaine week zullen we maar zeggen.