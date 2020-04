Apex Legends seizoen 5 introduceert mogelijk Loba

Een dataminer heeft niet alleen de naam van het nieuwe personage voor Apex Legends gevonden, maar ook hij zij er uit ziet.

Volgens dataminer iLootGames is Loba het meisje dat we in de Revenant trailer zagen. Zij is inmiddels al een volwassen vrouw geworden en is uit om wraak te nemen op Revenant. In de trailer zien we hoe het personage eruit ziet, maar vertelt de dataminer ook over haar speciale vaardigheden.

Season 5 van Apex Legends wordt op 18 juni verwacht. Het zal dus nog wel even duren voordat we meer van haar gaan zien of dat EA iets zal bevestigen. Mocht dit toch eerder gebeuren, laten we je dat uiteraard weten!