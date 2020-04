Apex Legends ontwikkelaar teast nieuwe personage voor Season 5

Respawn Entertainment heeft via een bericht op Twitter een eerste hint gegeven voor de volgende nieuwe personage voor Apex Legends die met Season 5 geïntroduceerd wordt.

De Tweet ziet er in eerste instantie erg mysterieus uit, maar lijkt echter wel te bevestigen dat Loba het strijdveld zal betreden. Dit is de dochter van Marcos Andrade, degene die door Revenant vermoord werd in een van de eerste trailers van de nieuwe Legend van Season 4. Ze heeft in ieder geval genoeg reden op wraak en als we deze notities en de tekst op de computer erbij nemen, lijkt het een simpele optelsom.

Loba zou overigens een vertaling zijn van wolf en dat is nou net hetgeen Marcos Andrade aan zijn dochter gaf, voor hij door Revenant werd omgebracht. Onlangs wist een dataminer al te laten zien hoe Loba eruit komt te zien.

We hoeven overigens niet lang te wachten op de onthulling van een nieuw personage voor Apex Legends. Season 5 start namelijk op 11 mei. Voor die tijd weten we zeker wie er nog meer de ‘arena’ zullen betreden.