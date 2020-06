Apex Legends krijgt een soft launch dit najaar op iOS en Android

Apex Legends zal dit najaar een soft launch krijgen op iOS en Android.

Dit heeft EA CEO Andrew Wilson laten weten in een gesprek met de investeerders van de uitgever.

Here it is. EA CEO talks about bringing Apex Legends to iOS & Android globally by the end of this year. Follow @ApexLatest for more exclusives.#apexlegendsmobile @EA @EAMobile @Respawn @apex_intel @TitanfallBlog @TencentGames @ZhugeEX pic.twitter.com/zIMhDEIwaH

— Apex Legends Mobile Latest Leaks (@ApexLatest) June 22, 2020