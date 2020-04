Apex Legends introduceert duo’s

Respawn heeft een nieuw event voor Apex Legends aangekondigd. In The Old Ways zullen spelers een nieuw avontuur kunnen verwachten, maar ook de mogelijkheid om de Battle Royale in Duo’s te kunnen spelen en meer.

The Old Ways geeft Bloudhound een eigen stukje van de World’s Edge map, waarin spelers het tegen Prowlers op moeten nemen om erg goed loot te kunnen scoren.

Spelers die de dagelijkse uitdagingen voor het event weten te voltooien, krijgen cosmetische items. Daarnaast szullen er ook items in de digitale winkel van de game komen.

Daarnaast kunnen spelers vanaf 7 april met groepjes van twee de Battle Royale map betreden. Er zal een permanente rotatie zijn tussen World’s Edge en King’s Canyon en spelers kunnen dit uiteraard ook met drie spelers kunnen doen.

Voor meer informatie raden we je het aan om even de officiële site te bekijken. Daar staat namelijk ook beschreven welke cosmetische items er uit de Direct Purcase Shop te halen zijn.