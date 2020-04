Apex Legends ontwikkelaar noemt cross-play ‘iets belangrijks’

Ondanks dat Apex Legends na ruim een jaar op de markt te zijn geen cross-play ondersteunt, noemen ontwikkelaars het wel ‘iets belangrijks’.

In een interview met Game Informer laten general manager Dusty Welch en game director Chad Grenier weten hoe zij over cross-play denken. Alhoewel ze niet laten weten wanneer en of dit iets is wat naar Apex Legends komt, laten ze wel weten dat het ‘iets belangrijks is om aan te werken’.

Volgens de heren is het tegenwoordig een standaard in de industrie om games te voorzien van cross-play ondersteuning. Dit wil zeggen dat het voor spelers van de pc-versie mogelijk zou moeten zijn om met die van PlayStation 4 en/ of Xbox One-versie te laten spelen.

Zo zijn Chad en Dusty allebei er dol op om hun game(s) na het werk thuis te kunnen spelen. In het weekend spelen ze thuis op verschillende platformen, maar wel het liefst samen. Het is dan ook een belangrijk iets om naar toe te werken.

Vorig jaar liet voormalig producer van de game, Drew McCoy al doorschemeren dat een dergelijke functie er wel zou komen, maar dat op dat moment de focus lag op het uitbrengen van de game.

De game zou overigens geen cross-progressie krijgen, aangezien de game daar niet voor gebouwd was. Wellicht dat men cross-play en cross-progressie alsnog weet in te voeren in de next-gen versie van de game?!