Anno History Collection vanaf 25 juni verkrijgbaar voor pc

De Anno History Collection is vanaf 25 juni verkrijgbaar voor Windows PC en bevat vier geliefde city-builder klassiekers en hun uitbreidingen.

Anno 1602, Anno 1503, Anno 1701 en Anno 1404, de games die onderdeel uitmaken van de Anno History Collection, werden tevens volledig geoptimaliseerd voor moderne besturingssystemen.

Met de Anno History Collection herbeleven spelers de volgende klassiekers en hun uitbreidingen:

• Anno 1602 en de uitbreiding New Islands, New Adventure.

• Anno 1503 en de uitbreiding Treasures, Monsters & Pirates.

• Anno 1701 en de uitbreiding The Sunken Dragon.

• Anno 1404 en de uitbreiding Venice.

Enkele aangebrachte verbeteringen:

• De steden zien er beter uit dan ooit met een resolutie tot wel 4K.

• Multiplayerverbeteringen, inclusief matchmaking.

• Spelers genieten van alle verbeteringen met behoud van hun originele opgeslagen voortgang.

• Venstermodus zonder randen met ondersteuning voor meerdere schermen.

• Een officiële online multiplayermodus voor Anno 1503.

De collectie is vanaf 25 juni verkrijgbaar in de Ubisoft Store, maar is vanaf vandaag al te pre-orderen.