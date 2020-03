Animal Crossing: Pocket Camp heeft beste maand sinds lancering

We horen je denken. Pocket Camp? Wordt dat nog gespeeld? Jazeker! Sterker nog, sinds de mobiele versie van Animal Crossing eind 2017 op de mobiele martk verscheen heeft de game z’n beste maand ooit.

In oktober 2017 werden we verblijd met de mobiele Animal Crossing. Ruim een half miljoen spelers is aan de slag gegaan met het opbouwen van zijn camping voor diertjes. Ook ik heb het uitgebreid gespeeld, maar toegegeven, al ruim een jaar heb ik geen idee hoe het is met m’n kamp.. Whoops.

Afgelopen week kwam de core-game Animal Crossing: New Horizons uit voor de Nintendo Switch en men heeft spontaan de mobiele game weer gevonden. Downloads zijn namelijk met 150% gestegen, naar een goede 1,2 miljoen. Dit heeft ook voor een goede $253.000 extra inkomsten opgebracht. Of mensen het nu actief blijven spelen is maar de vraag, je kunt namelijk via de mobiele versie een aantal extra items krijgen in de core-game. Onze Nintendo-expert Robert is momenteel druk bezig met de game, een review zal niet lang meer op zich laten wachten.