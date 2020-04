Animal Crossing: New Horizons heeft nu eigen marktplaats

Het is mooi om te zien hoe sommige online community’s opbloeien en ontwikkelen. Zo ook voor die van Animal Crossing: New Horizons. Spelers hebben namelijk hun eigen marktplaats opgezet.

De online handelswebsite, genaamd nookazon, is bedoelt voor New Horizons-spelers om in-game items te ruilen of verhandelen voor in-game geld. Zodra je je hardverdiende Bells en Nook Miles wilt spenderen aan een item, kan je de verkoper contacteren via Discord of hun Switch gebruikersnaam. Overigens gebeurt het handelen zelf niet via nookazon. Hier worden slechts afspraken gemaakt voor het handelen in-game. Hoe zit het met jullie? Lijkt het jullie interessant om deze website eens te gebruiken?