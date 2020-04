Als we de data van SuperData mogen geloven, zet Animal Crossing: New Horizons nieuwe records qua digitale verkopen.

Volgens de rapportage van het bedrijf zijn er ruim 5 miljoen exemplaren van de game digitaal verkocht.

Hiermee zijn er van de game, volgens de marktanalist, het meeste exemplaren van een consolegame in de eerste maand verkocht. Dit is dus het beste ‘ooit in de geschiedenis’. Daarmee verbreekt de simulatiegame het vorige record van Call of Duty Black Ops 4.

Ter vergelijking: De game verkocht in de eerste maand meer exemplaren digitaal dan Super Smash Bros Ultimate en Pokémon Sword en Shield bij elkaar deden in één maand tijd.

De game komt natuurlijk in een erg ‘gunstige’ tijd uit. Gunstig voor Nintendo natuurlijk, aangezien er veel mensen thuis zitten en een onbewoond eiland bewoond maken blijkbaar erg aantrekkelijk lijkt. Doordat veel winkels dicht zijn (en er ook een tekort aan fysieke exemplaren waren), kozen veel consumenten ervoor om de game dan maar digitaal aan te schaffen.

Desalniettemin gingen er ook qua fysieke exemplaren een hoop over de toonbank. Er zijn namelijk ruim 3 miljoen exemplaren in Japan verkocht en ook in de VS staat Animal Crossing: New Horizons hoog in de charts.

Nintendo moet op het moment van schrijven nog bevestigen hoeveel exemplaren er van de game zijn verkocht. Dit verwachten we tijdens de presentatie van de jaarcijfers die begin volgende maand gedeeld zullen worden.