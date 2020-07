Alleen singleplayer van Halo Infinite getoond

Microsoft zal over iets minder dan twee weken Halo Infinite gaan tonen. Verwacht echter alleen niet dat ze daar ook de multiplayer van de game gaan showen.

Dit heeft de ontwikkelaar laten weten in een nieuwe community update. 343 Industries wil de focus op de singleplayer campagne leggen en niet op de multiplayer, co-op of andere dingen die ze mogelijk in ontwikkeling hebben.

De Xbox Games Showcase vindt op 23 augustus om 18:00 plaats. Tegen die tijd zorgen we ervoor dat je dit uiteraard ook gewoon hier live kunt volgen!