Alleen shotguns en snipers in Warzones nieuwe modus

Warzone scoort ongekend goed momenteel. Afgelopen week scoorde ze 50 miljoen spelers, wat een immense mijpaal is. Ze gaan dan ook vrolijk door met het updaten van de game, nu in de vorm shotguns en snipers.

De ‘normale’ trio’s mode in Warzone is momenteel een beetje anders. Spelers kunnen enkel met shotguns en snipers aan de haal gaan. Het vervangt voor nu de gehele Battle Royale trio’s mode. Onduidelijk hoe lang dit precies gaat duren. Spelers kunnen natuurlijk nog wel op de gebruikelijke manier spelen in solo of duo mode.

Modern Warfare krijgt ook een aantal updates; Drop Zone zal nu beschikbaar zijn in normale en hardcore modes. Dit ter vervanging van Deathmatch Domination. Ook wordt voor zowel hardcore als de normale modus de ‘Stir Crazy’ playlist toegevoegd voor Cranked, Kill Confirmed, Domination en Team Deathmatch. Je vindt de volledig patchnotes hier terug.