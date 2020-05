Alan Wake vanaf morgen voor een prikkie op pc

Remedy Entertainment geeft Alan Wake en diens Collector’s edition vanaf morgen praktisch weg. Je kunt namelijk 90% korting verwachten.

Dit maakte de ontwikkelaar bekend via Twitter en de aanbieding is niet alleen op Steam, maar ook de Epic Games Store en GOG.

Alan Wake and Alan Wake Collector's Edition are 90% off on PC starting May 14th (tomorrow)!

Celebrate #10yearsofAlanWake and get Alan Wake and Alan Wake Collector's Edition for 90% off on Steam, the @EpicGames Store, and @GOGcom pic.twitter.com/SuV6sBdn2x

— Remedy Entertainment (@remedygames) May 13, 2020