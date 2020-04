Activision heeft eigenlijk een hele goede reden om de multiplayer van Modern Warfare 2 niet aan de remaster toe te voegen.

In een bericht op hun officiële website laat de uitgever namelijk weten waarom ze hebben gekozen om de remaster van Modern Warfare 2 niet van de multiplayer te voorzien. De uitgever wilde de community van de game namelijk niet uit elkaar halen. Modern Warfare heeft namelijk al een actieve multiplayer, die al wordt gedeeld door de komst van het populaire Warzone. Een derde multiplayer zou niet veel goeds voor die community hebben gedaan.

Daarnaast zijn er al een tweetal maps uit de multiplayer van Modern Warfare 2 naar de nieuwe Modern Warfare gekomen en ziet het er naar uit dat we nog meer remakes van bestaande maps krijgen.

Tot die tijd kun je in ieder geval alvast vermaken met de campagne van de game. Tenzij je een pc of Xbox hebt, want dan zul je tot 30 april moeten wachten.