Activision ‘evalueert’ andere platformen voor Crash Bandicoot 4

Crash Bandicoot 4: It’s about Time is alleen aangekondigd voor de PlayStation 4 en Xbox One. Echter betekent dat niet dat de game later naar andere platformen komt.

In een verklaring aan PCgamesN laat de uitgever in een verklaring weten dat het bedrijf andere platformen ‘evalueert’ voor in de toekomst. Het raadt spelers aan om af te wachten op meer informatie.

De game komt in oktober naar de PlayStation 4 en Xbox One, maar het is dus zeker mogelijk dat de game ook naar de pc en Nintendo Switch komt.

Dit deed de uitgever eerder al met de Crash Bandicoot N Sane Trilogy, die in eerste instantie exclusief voor de PlayStation 4 verscheen en later ook naar de pc, Xbox One en Nintendo Switch kwam.

Ook de Spyro Reignited Trilogy werd eerst uitgebracht voor de PlayStation 4 en Xbox One, om een jaar later ook naar de pc en Nintendo Switch te komen.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time is de eerste nieuwe game uit de serie in meer dan 10 jaar. Spelers zullen niet alleen als Crash of Coco aan de slag gaan, maar ook Dr Neo Cortex. Dit moet spelers een ‘ander perspectief’ geven. Spelers zullen de Quantum Masks moeten verzamelen om de multiverse te redden. De game ligt vanaf 2 oktober in de winkels.