Actie-RPG The Ascent komt naar Xbox One en Series X

Neon Giant komt dit jaar met de actie-RPG naar de Xbox One en Series X. Het is een game die zowel sci-fi als cyberpunk elementen bevat en ziet er zeker interessant uit!

In de game zullen spelers loot van vijanden kunnen pakken om hun gear te upgraden en hun lichamen te customizen met cyberware. The Descent kun je alleen spelen, maar ook tot vier spelers in lokale of online co-op.

De game vindt plaats op het door bedrijven geregeerde Veles, waarvan the Ascent Group het grootste bedrijf is dat overigens ook claimt ‘alles en iedereen te bezitten’, inclusief het personage dat je speelt.

In het begin van de game zal dat bedrijf worden afgesloten, wat leidt tot fouten in de beveiliging van de stad met alle gevolgen van dien. Zo gaan inwoners rellen, rivalen nog meer tegen elkaar tekeer, worden complot theoriën verspreid en is het aan jouw om dit tot een halt te roepen voor het te laat is.

Erg interessant is het feit dat de game destructieve gebouwen heeft, waardoor je echt sporen achterlaat nadat je in een shootout terecht bent gekomen.

De ontwikkelaar is echter nog niet een hele bekende voor ons, maar Neon Giant is samengesteld met veteranen van Wolfenstein en Gears of War.