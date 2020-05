51 Worldwide Games overzichtstrailer

Nintendo heeft een overzichtstrailer vrijgegeven voor 51 Worldwide Games

Leuk tijdens de lockdown

51 Worldwide Games brengt allerlei gezelschapspellen samen in één Nintendo Switch game. Van dammen tot yahtzee, alle mogelijke spellen zitten erin. Er zullen vast games bijzitten waarvan je denkt; ‘die heb ik toch thuis ook?’. Dat klopt ook, veel games liggen misschien nog wel in een grote spellenkast in huis. Echter zitten er ook flink wat games bij uit andere landen waar je waarschijnlijk nog nooit van gehoord hebt. Om deze reden is het de moeite waard om naar deze game te kijken.

Het leukste blijft om deze games met vrienden of familie te spelen. Het is niet bepaald een singleplayer game. Daarnaast is 40 euro wellicht wat aan de hoge kant als we de beelden moeten geloven. Op 5 juni zullen we het zien, dan verschijnt namelijk 51 Worldwide Games exclusief op de Nintendo Switch. Wat vind jij van deze game?