51 Worldwide Games komt misschien net telaat

51 Worldwide Games brengt allerlei gezelschapsspelletjes naar de Nintendo Switch.

51 spelletjes voor de prijs van…

Nintendo brengt over een aantal maanden 51 spellen van over de hele wereld naar de Switch. Van dammen, tot poker en van blackjack tot mens-erger-je-niet. 51 Worldwide Games bundelt al deze spellen en voegt daar online en offline multiplayer aan toe. Het concept lijkt misschien simpel, maar vooral in deze corona tijd kan het best leuk zijn om toch met vrienden bordspelletjes te spelen.

Jammer genoeg verschijnt de game pas op 5 juni. Daarnaast kost deze game wel 40 euro, laten we zien of het de prijs waard is.

In de laatste Nintendo Direct Mini is er nog veel meer aangekondigd. Bekijk hier ons handige overzicht.