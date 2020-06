4 miljoen exemplaren The Last of Us Part 2 verkocht in drie dagen

The Last of Us Part 2 is niet alleen de snelst verkopende game voor de PlayStation 4, maar wordt misschien ook wel de bestverkochte.

De game wist namelijk een nieuw record neer te zetten qua verkopen in de eerste drie dagen. Er gingen in 72 uur tijd 4 miljoen exemplaren over de (digitale) toonbank. Daarmee heeft de sequel het record van Spider-Man overgenomen (3,3 miljoen in dezelfde tijd). Deze nam het record al over van God of War (3,1 miljoen).

In een reactie laat Neil Druckmann, game director en vice president van Naughty Dog, het volgende weten:

“We are so immensely grateful to the millions of fans around the world that have played The Last of Us Part 2 and shared their experiences with us over the last week.

We set out to tell a new kind of story, one that deals with difficult themes and would challenge you in unexpected ways. Hearing how the experience has resonated with so many of you and witnessing the type of thoughtful discussions it has sparked has been so incredible.”