2 miljoen exemplaren van Little Nightmares verkocht

Bandai Namco heeft laten weten dat er inmiddels 2 miljoen exemplaren van Little Nightmares zijn verkocht. Ook laat de uitgever weten dat de game op 1 juni naar Google Stadia komt.

Vanaf 1 juni kunnen spelers zichzelf onderdompelen in het duistere verhaal van Little Nightmares op Google Stadia. De standaard editie van de game is vanaf 1 juni gratis beschikbaar voor Stadia Pro-leden. Zij kunnen Secrets of the Maw – een verzameling van drie aanvullende verhalen – apart aanschaffen. Niet-leden kunnen de Little Nightmares Complete Edition aanschaffen, die zowel de originele game als de Secrets of the Maw DLC bevat.

Herve Hoerdt, Senior Vice President Digital Marketing & Content bij Bandai Namco, laat in een reactie weten:

“Het was geweldig om van het begin tot aan deze grote mijlpaal onderdeel te zijn van de reis genaamd Little Nightmares. Het is het bewijs van onze bekwaamheid om grootse franchises te creëren die niet alleen succesvol zijn en interesse wekken in de videogame-sector, maar in de entertainmentindustrie in zijn geheel. Terwijl deze mijlpaal belangrijk is, is dit nog maar het begin.”

Lucas Roussel, Producer van Little Nightmares, voegt daar aan toe:

“Het was ongelofelijk om deze nieuwe franchise tot leven te zien komen door de reacties en support van de fans. Met Google Stadia hebben nog meer spelers toegang tot de game en de community zal dus blijven groeien. We richten ons volledig op Little Nightmares II en we kunnen niet wachten om de fans deze zomer meer over de game te vertellen.”

Little Nightmares is beschikbaar op PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, pc en vanaf 1 juni ook op Google Stadia.