Er werken maar liefst 15 studio’s Assassin’s Creed Valhalla

Ubisoft Montreal is niet de enige die aan Assassin’s Creed Valhalla werkt. De ontwikkelaar krijgt namelijk hulp van maar liefst 14 andere studio’s van Ubisoft.

Dit nieuws wordt gedeeld door de studio uit Montreal op Twitter, na de acht uur durende onthulling van de game.

Exciting! An immense congratulations to our studio warriors for all the good work and passion building to that reveal. We’d also like to thank the 14 co-dev studios all around the world. You know who you are, and we’re thankful for your dedication! Skàl! pic.twitter.com/hBPpFZKkrP

