14 dagen lang premium account World of Tanks gratis

Dat het ‘coronavirus’ voor veel vrije tijd zorgt, is ook Wargaming opgevallen. Ze bieden daarom 14 dagen lang gratis premium account voor World of Tanks aan voor de pc en mobiele apparaten.

Wargaming schrijft namelijk:

We weten dat velen van u en ook onze spelers zijn getroffen door de uitbraak van COVID-19 en waarschijnlijk procedures voor sociale distantiëring of zelfquarantaine hebben geïmplementeerd om de risico’s voor zichzelf en hun families te minimaliseren. De gezondheid en veiligheid is onze grootste zorg en we volgen de lopende ontwikkelingen met betrekking tot COVID-19 (Coronavirus) actief. Daarom, terwijl we spelers blijven aanmoedigen om thuis te blijven, willen we ervoor zorgen dat hun tijd leuk is.

Hoewel onze kernproducten en -diensten gedurende deze tijd gewoon doorgaan, hebben we de beslissing genomen om alle spelers 14 dagen World of Tanks Premium Account cadeau te doen – gratis!

We weten dat sociale afstand zeker een uitdaging is en we willen World of Tanks graag aanbieden als een platform om te socializen met vrienden, dus ons bescheiden geschenk is beschikbaar voor zowel oude als nieuwe tankcommandanten. We zullen er alles aan blijven doen om onze gemeenschap te ondersteunen in deze uitdagende tijd.

De aanbieding is voor alle nieuwe en reeds geregistreerde spelers wereldwijd – ze kunnen de aanbieding hier claimen: https://tanks.ly/39992lM – of gebruik de code BESAFE2020!

Wold of Tanks (pc) https://worldoftanks.eu/news/general-news/be-safe-2020/

World of Tanks Blitz (mobiel) https://wotblitz.com/en/news/event/14-days-giveaway/

Het aftellen van 14 dagen van de Premium Account-tijd begint onmiddellijk na het activeren van de bonuscode. Claimperiode: 20 maart 2020 10:00 UTC – 3 april 2020 10:00 UTC