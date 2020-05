De ontwikkelaars toonden afgelopen donderdag weinig gameplay tijdens Inside Xbox. Gelukkig is er inmiddels al wel 12 minuten aan The Ascent gameplay op het internet verschenen.

De Ascent is een actie-RPG in ontwikkeling voor de pc, Xbox One en Xbox Series X. De game mixt Cyberpunk-elementen met sci-fi en speelt zich af op de planeet Veles. Deze planeet wordt geregeerd door bedrijven, waarvan The Ascent Group de grootste is. Deze claimt ook alles en iedereen ‘in bezit te hebben’, inclusief het personage dat je speelt.

De game kan zowel in je eentje als tot 4 speler in lokale of online co-op gespeeld worden. The Ascent wordt later dit jaar verwacht.