110 miljoen PlayStation 4-consoles verkocht; 41 miljoen PS Plus-abonnees

Sony heeft laten weten dat er tot 31 maart 2020 ruim 110 miljoen exemplaren van de PlayStation 4 zijn verkocht.

Dit deed de platformhouder tijdens een presentatie van de jaarcijfers, waar men ook onthulde dat er inmiddels 41 miljoen PlayStation Plus-abonnees zijn.

De volgende console van Sony, de PlayStation 5, is nog steeds op schema om eind 2020 te verschijnen. Sony verwacht overigens geen ‘significante’ uitstellen van first party ontwikkelaars en diens partners.

Sony’s game-divisie was overigens de sterkste van het bedrijf, aangezien de muziek, elektronica en filmdivisies een flinke klap hebben gekregen door het coronavirus.

Van alle inkomsten kwam maar liefst 51% binnen via digitale games en add-ons en slechts zes procent via fysieke games. De hardware was goed voor 19 procent, PlayStation Plus en Now voor 17% en de overige 7% was randapparatuur.

Alhoewel de verkopen van de console langzaamaan zullen zakken, is er nog genoeg om naar uit te kijken. Zo komt The Last of Us Part 2 volgende maand, Iron Man VR op 3 juli en Ghost of Tsushima op 17 juli.